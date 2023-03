Indígena engravida do próprio pai após anos de abusos

Divulgação Policia Civil

Idoso de 73 anos foi preso nesta terça-feira (28) acusado de estuprar a própria filha de apenas 12. A menina era obrigada a viver como esposa do homem e ainda engravidou do suspeito. O crime aconteceu em uma aldeia em Amambai.

A vítima estava com inúmeras lesões e grávida do próprio pai. Conforme as investigações, a menina foi constantemente violentada pelo idoso por vários anos e foi obrigada a viver como esposa do abusador, desde que sua mãe fugiu de casa.

O relatório sobre o caso foi entregue pelo Conselho Tutelar da cidade à polícia, conforme o documento, mesmo grávida, a menina foi obrigada a manter relações sexuais com o homem. Os abusos foram comprovados após exames realizados pela Polícia Científica.

A prisão preventiva do suspeito foi pedida e deferida pela Justiça. O acusado foi preso durante cumprimento de mandado pela equipe da Delegacia de Polícia Civil da cidade.