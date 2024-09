Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro

Divulgação

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão ocorreu no Recife, e Deolane foi levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). As investigações, iniciadas em abril de 2023, envolvem várias cidades e resultaram na emissão de diversos mandados de prisão e busca.

Segundo o G1, uma das empresas investigadas é a plataforma de apostas Esportes da Sorte, que patrocina clubes de futebol como Corinthians, Grêmio e Palmeiras. Além disso, a casa de apostas Vai de Bet também foi alvo da operação, com a apreensão de um helicóptero supostamente ligado à empresa em Campina Grande, Paraíba. A polícia apreendeu bens de luxo, como carros e imóveis, e bloqueou ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, embora ainda não tenha detalhado a propriedade desses bens.

A operação, denominada "Integration", contou com o apoio de várias autoridades, incluindo a Interpol e a Secretaria Nacional de Segurança Pública.



Entre os alvos, além de Deolane Bezerra, está o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, da Esportes da Sorte, cuja residência em Recife foi alvo de apreensões de joias e dinheiro. O advogado de Darwin afirmou que seu cliente está cooperando com as investigações e se prontificou a prestar esclarecimentos.

Durante a operação, a mãe de Deolane, Solange Bezerra, também foi presa, conforme informou a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, nas redes sociais. Além das prisões, foram determinadas medidas como a entrega de passaportes, a suspensão e cancelamento de registros de armas de fogo dos investigados, sob a ordem da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

Quem é Deolane Bezerra?

Deolane Bezerra, advogada criminalista e influenciadora digital, ganhou notoriedade no Instagram após a trágica morte de seu noivo, o funkeiro MC Kevin, que faleceu ao cair da sacada de um hotel. Apesar de se considerarem casados, eles haviam oficializado o noivado em uma cerimônia no México poucas semanas antes do acidente.

Aos 34 anos, Deolane é sócia do escritório "Bezerra Advogados & Associados", junto com suas irmãs Danielle e Dayenne. Além de sua carreira jurídica, Deolane é conhecida por sua atuação como produtora de conteúdo nas redes sociais, onde promove aplicativos de apostas, conhecidos como "jogos do tigrinho".

Nas redes, Deolane frequentemente exibe seu estilo de vida luxuoso, mostrando carros, roupas, joias e outros itens caros. Essa ostentação gerou controvérsias, levando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a emitir um provimento proibindo a exibição de bens de consumo em publicidades relacionadas à advocacia.

A advogada também participou do reality show "A Fazenda 15", ampliando ainda mais sua visibilidade pública. Sua presença nas redes e o estilo de vida que exibe continuam a ser temas de discussão, especialmente no contexto das regras profissionais impostas pela OAB.