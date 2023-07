Informações preliminares apontam que vítimas estavam em um veículo que foi incendiado

No sábado, 22, a Polícia Militar de Nova Andradina foi acionada para socorrer um garota de programa de 31 anos, que foi esfaqueada por um caminhoneiro de 43 anos. De acordo com as informações, o suspeito estava embriagado e procurando por drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou em um bar quebrando os vidros da porta de entrada, momento que as testemunhas e vítimas tentaram intervir. Logo depois, ele se apossou de um facão que estava na carreta e partiu para cima da mulher, atingindo o seu braço e costas.

A mulher foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e transportada ao pronto socorro do Hospital Regional, onde passou por atendimento médico, em seguida, foi liberada. O objeto usado no crime não foi encontrado.

O suspeito foi encaminhado para o Hospital Regional, pois também estava com um corte em seu braço direito, onde passou por atendimento médico e posteriormente liberado. Ele foi preso encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências do caso.