'Intermediadora' em venda de carros é presa após golpes em Brasilândia

Delegacia de Brasilândia / Divulgação

Uma mulher de 29 anos foi presa nesta sexta-feira, 5, em Brasilândia após ser descoberta aplicando golpes. A investigada será indiciada por estelionato pelo crime conhecido como “intermediação” na venda de veículos.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, a mulher realizava o “golpe do intermediador”, quando o criminoso realiza a suposta intermediação de venda de veículo, entra em contato com o comprador e com o vendedor, induzindo ambos em erro, mentindo e tentando despistar as vítimas de se encontrar, por exemplo, dificultando e repassando valores que extrapolam o valor real do item.

No momento de realizar a efetiva transferência do veículo, as vítimas percebem o golpe. No caso em questão a vítima sofreu um prejuízo de R$25 mil. O valor de mercado do carro, um VW Saveiro, seria de aproximadamente R$40 mil.

Durante as investigações, a polícia identificou a suspeita, moradora de Pederneiras, em São Paulo. Em seu interrogatório ao delegado daquela cidade, a mulher afirmou que “emprestou” sua conta para um conhecido chamado apenas por “jefinho”, mas que não possuía informações adicionais sobre ele.

“Ela afirmou ainda que recebeu os valores, realizou o saque e entregou o dinheiro para ‘jefinho’. Alegações infundadas e pouco plausíveis”, diz a polícia.

Por fim, ela será indiciada pelo crime de estelionato qualificado cuja pena é de 4 a 8 anos de prisão em caso de condenação.

“A Polícia Civil orienta que em caso de negociação relacionadas a veículos ou outros bens, que não realizem depósitos ou transferências sem antes verificar a idoneidade do recebedor e que esclareçam todos os pontos da negociação em contratos formais”.