Internos do semiaberto são flagrados recebendo droga em trabalho externo

Droga apreendida

A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados prendeu em flagrante nesta terça-feira, 25, dois internos do regime semiaberto, que receberam maconha durante trabalho externo, para venda no interior do estabelecimento prisional. Eles vão responder por tráfico de drogas.

Conforme a investigação, os policiais apuravam a distribuição de maconha no estabelecimento. O esquema consistis no fornecimento de drogas por traficantes locais para internos que realizam trabalho externo, os quais são responsáveis pelo ingresso da droga no estabelecimento semiaberto após o expediente e posterior comercialização aos demais presos.

Um rapaz de 36 e 27 anos foram surpreendidos levando em nas mochilas porções de maconha logo antes de entrar no ônibus que os levaria até o estabelecimento prisional. Com um foi localizado 200 g de maconha e uma balança de precisão e com o outro 1,4 kg da mesma droga.