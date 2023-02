Investigado por espancar esposa é preso por tráfico e porte irregular de arma

Suspeito foi preso em Jardim / Divulgação

R.M.E, de 36 anos, foi preso nessa quinta-feira (16), acusado de espancar a esposa. Contra ele havia também denúncias de porte ilegal de arma de fogo e durante a prisão a Polícia encontrou drogas.

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim, iniciou ação conjunta com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

A representação pela medida cautelar, feita pela autoridade policial, destinava-se a garantir a segurança da vítima diante as reiteradas ameaças do autor. No cumprimento do mandado de busca e apreensão houve flagra de outras irregularidades.

Durante as buscas na residência do suspeito, além de munição calibre .22 e um simulacro de arma de fogo, a equipe de investigação encontrou 16 trouxinhas de “crack”, 12g de cocaína e vultuosa quantia em dinheiro.

Diante da evidência de tráfico de drogas, ele foi preso em flagrante e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim.