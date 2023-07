Investigado por ter agredido o próprio pai é preso pela Polícia Civil em Eldorado

O preso foi conduzido a uma das celas da Unidade Policial / Divulgação PCMS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Eldorado-MS, cumpriu, nesta quarta-feira, 26, um mandado de prisão preventiva expedido contra um homem de 30 anos, investigado por ter agredido o próprio pai, causando lesões corporais de natureza grave.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Única de Eldorado em desfavor de R.C.S., o qual responde ação penal por ter, em tese, agredido seu genitor, resultando em uma fratura na costela. O delito ocorreu, em 2018, sendo que o investigado estava foragido desde então. Ele foi capturado na região central da cidade.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o preso foi conduzido a uma das celas da Unidade Policial, local em que ficará à disposição do Poder Judiciário.