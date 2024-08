Polícia prende em Bodoquena investigado por violência doméstica e apreende arma

Arma apreendida / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar prendeu um homem de 54 anos em Bodoquena após uma denúncia de agressão. O incidente ocorreu no dia anterior, quando o homem teria agredido uma mulher com socos, enforcamento e uma arma de fogo.

Os policiais foram chamados para uma propriedade rural e, ao chegar ao local, encontraram o suspeito tentando fugir. Após buscas na área, os agentes localizaram uma espingarda de pressão adaptada para munições calibre .22 e prenderam o homem, que estava escondido embaixo de uma cama.

Testemunhas confirmaram que o agressor usou a arma para agredir a mulher. Ambas as partes aparentavam estar sob efeito de bebida alcoólica durante o incidente. A vítima sofreu lesões decorrentes dos socos e do enforcamento, além de ter sido ameaçada com a arma de fogo adaptada.

O homem foi detido sob acusações de posse irregular de arma de fogo e lesão corporal dolosa. Ele foi levado para a Delegacia, juntamente com a vítima, para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar reforça a importância de denúncias em casos de violência doméstica e abuso, destacando que a colaboração da comunidade é fundamental para garantir a segurança de todos. Este incidente ressalta a necessidade contínua de ações rigorosas para combater a violência doméstica e o porte ilegal de armas. As autoridades locais têm intensificado esforços para responder rapidamente a tais denúncias e levar os responsáveis à justiça.

A comunidade de Bodoquena, assim como outras regiões, deve permanecer vigilante e pronta para denunciar qualquer sinal de abuso ou violência, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos.