Mulher encontra o próprio irmão morto na varanda do Jardim Balneário

Caso está sendo investigado / Divulgação/PC

Na tarde de domingo, 1º de dezembro, por volta das 12h, Ademilson Pereira, de 42 anos, foi encontrado morto na varanda de sua residência, na Rua Alice, no Jardim Balneário, em Aquidauana. A vítima foi encontrada pela irmã, que acionou o 190 para pedir socorro.

A irmã relatou que Ademilson não possuía problemas de saúde, mas consumia bebidas alcoólicas com frequência, tendo ingerido álcool na noite anterior. No local, não foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima.

A perícia foi solicitada para apurar as causas da morte, e o caso segue sendo investigado como morte a esclarecer. O exame necroscópico será realizado para fornecer mais detalhes sobre o falecimento, conforme o boletim de ocorrência.