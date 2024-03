Irmão apedreja mulher até a morte e corta pescoço com serrote na Capital

Divulgação

Renata Andrade de Campos Widal, de 39 anos, foi assassinada, na noite de ontem, 22, em uma residência localizada na Rua Bela, no Jardim Centenário, em Campo Grande. O autor do crime é o próprio irmão da vítima, de 36 anos.

Segundo informações iniciais, eles deram início a uma discussão, quando em determinado momento, o irmão a agrediu com socos, a atacou com pedradas no rosto e em seguida usou um serrote para cortar o pescoço dela.

O suspeito foi preso em flagrante por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar. O caso segue em investigação pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).