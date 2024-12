Irmão e cunhada de ex-deputado de MS morrem em acidente

Google Street View

O irmão do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Paranaíba, Beto Mariano, Anarinho Mariano e a esposa, Luciana Bergantine, morreram após o carro que ocupavam aquaplanar e bater em um guard rail, na tarde de segunda-feira (9). O acidente aconteceu na BR-158, em Paranaíba.

No momento do acidente, chovia forte e o casal estava com dois funcionários no carro. Eles seguiam de uma fazenda rumo a área urbana, onde os funcionários estavam sendo atendidos na Santa Casa, conforme o Campo Grande News.

Próximo ao distrito de Raimundo, o veículo aquaplanou na estrada e bateu no guard rail. Anarinho e a esposa morreram no local. Os funcionários foram socorridos e levados ao hospital da região, mas não há informações sobre o quadro de saúde deles.

O velório do casal acontece nesta terça-feira (10).