Irmão é preso descumprir medida protetiva da irmã em Miranda

A ação ocorreu após denúncia feita pela irmã do suspeito por meio de um canal do Ministério Público
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (13), um homem de 24 anos por descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da irmã e da avó, no município de Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense.
A ação ocorreu após denúncia feita pela irmã do suspeito por meio de um canal do Ministério Público. A jovem relatou que o irmão, mesmo ciente da ordem judicial que o impedia de se aproximar da residência, insistia em frequentar o local. Segundo a denúncia, ele também subtraía objetos da casa para obter drogas, comportamento que estaria afetando diretamente a saúde da avó, de 77 anos.
Após tomar conhecimento do caso, uma equipe da Delegacia de Miranda se deslocou até o endereço indicado. A irmã confirmou as informações e relatou que o autor havia deixado o local minutos antes. Os agentes realizaram buscas na área e localizaram o suspeito a cerca de 15 metros da casa.
Ao ser abordado, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo. Ele foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais.
