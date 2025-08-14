Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 22:57

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Irmão é preso descumprir medida protetiva da irmã em Miranda

A ação ocorreu após denúncia feita pela irmã do suspeito por meio de um canal do Ministério Público

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 20:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (13), um homem de 24 anos por descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da irmã e da avó, no município de Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense.

A ação ocorreu após denúncia feita pela irmã do suspeito por meio de um canal do Ministério Público. A jovem relatou que o irmão, mesmo ciente da ordem judicial que o impedia de se aproximar da residência, insistia em frequentar o local. Segundo a denúncia, ele também subtraía objetos da casa para obter drogas, comportamento que estaria afetando diretamente a saúde da avó, de 77 anos.

Após tomar conhecimento do caso, uma equipe da Delegacia de Miranda se deslocou até o endereço indicado. A irmã confirmou as informações e relatou que o autor havia deixado o local minutos antes. Os agentes realizaram buscas na área e localizaram o suspeito a cerca de 15 metros da casa.

Ao ser abordado, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo. Ele foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende 47 kg de drogas escondidas em pneus na BR-262

Educação

Polícia Civil alerta estudantes sobre riscos dos cigarros eletrônicos

Polícia

PRF recupera caminhonete furtada na BR-262

O suspeito relatou ter recebido o veículo em Três Lagoas e que o levaria até Campo Grande

Policial

PRF apreende maconha e contrabando em Dourados

Publicidade

Social

Palestra sobre combate à violência contra a mulher é realizada em escola de Jardim

ÚLTIMAS

Cidades

Corumbá abre cadastramento para moradias do Minha Casa Minha Vida

Interessados têm até 30 de setembro de 2025 para se inscrever

Educação

Inscrições seguem abertas para cursos técnicos do IFMS em Aquidauana

Seleção oferece 160 vagas para Edificações e Informática

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo