IrmÃ£o mata jovem com facada no peito em Rio Negro

Cidade de Rio Negro / Divulgação

Alex Sandro Junior de Oliveira dos Santos, de 27 anos, foi assassinado com uma faca no peito, na noite desta quarta-feira, 26. O irmão, de 25 anos, é suspeito do crime no Bairro Santa Fé, em Rio Negro.

Segundo o site Campo Grande News, os irmãos estavam na casa da avó ingerindo bebida alcoólica, entretanto, começaram a brigar no quintal, momento em que o suspeito desferiu o golpe contra Alex. A confusão teria começado após a vítima supostamente decidir levar objetos da casa para trocar por drogas.

O irmão permaneceu no local e teria se desesperado com a gravidade. Os familiares acionaram a Polícia Militar, e o homem foi preso em flagrante por homicídio simples.