04 de Setembro de 2025

Polícia

Irmãos condenados por estupros de crianças são presos em Terenos

Réus foram condenados a 35 anos de prisão em regime fechado

Publicado em 04/09/2025 às 20:01

Após a captura, os irmãos presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário / PCMS

Após intenso trabalho de investigação, o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) prendeu, nesta quinta-feira (4), em diligências desencadeadas no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, dois irmãos condenados por estupro de vulnerável contra crianças.

De acordo com a Polícia Civil, na época dos fatos, as vítimas tinham com sete e nove anos. Portanto, a pena pelos crimes ultrapassa 35 anos de reclusão.

Cientes da condenação, os mesmos foram localizados pela equipe em um assentamento, onde foi dado cumprimento aos mandados de prisão definitiva decorrentes de condenação transitada em julgado expedido pela Vara Especializada em crimes contra a criança e ao adolescente.

Após a captura, os irmãos presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

Agricultura

União Europeia reconhece Brasil livre de gripe aviária e retoma exportações

Decisão valida a robustez do sistema sanitário brasileiro e cria condições para avanços em temas como pre-listing e flexibilização do controle reforçado

Economia

Cade dá 30 dias para Gol e Azul detalharem acordo de cooperação

Empresas ficam proibidas de expandir as rotas conjuntas até decisão

