Irmãos são presos por adulteração de veículos em Ponta Porã

Operação em conjunta / Divulgação

Policiais civis da 1ª Delegacia de Ponta Porã, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Ponta Porã I. A operação foi desencadeada após investigações que indicavam a presença frequente de motocicletas furtadas no local.

Relatórios de rastreadores revelaram que veículos subtraídos haviam passado pela propriedade, levantando suspeitas sobre os irmãos de 20 e 25 anos. Ambos são investigados por receptação de motocicletas roubadas e por possível participação em crimes de furto.

Durante a busca, os policiais encontraram nove motocicletas na garagem da residência. Dentre elas, duas apresentavam sinais evidentes de adulteração, incluindo chassis raspados e outras irregularidades.

Em razão das alterações nos sinais identificadores dos veículos, os irmãos foram autuados em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A operação destaca o empenho das autoridades no combate ao tráfico de veículos roubados na região.