Irmãos são presos por estupros em série em Campo Grande

Vítimas reconheceram suspeitos / Divulgação

Dois irmãos foram presos nesta quinta-feira, 31, pela equipe da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), com o apoio da Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestro (GARRAS). Os homens são suspeitos de roubos e estupros em série em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, no dia 23 de outubro, uma mulher teve a casa roubada e, em seguida, sofreu abusos sexuais. As investigações determinaram autoria do crime após apuração do mesmo modus operandi perpetrado contra vítimas diferentes, em bairros diversos.

Foram expedidos mandados de prisão para dois suspeitos, que são irmão, e que atuaram em vários delitos, porém apenas um deles foi encontrado.

Três vítimas já reconheceram o suspeito preso.