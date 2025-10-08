Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 20:25

Polícia

Irmãos são presos por matar homem e incendiar veículo em MS

Vítima foi morta após encontro com suspeitos

Redação

Publicado em 08/10/2025 às 16:32

Homem foi encontrado dentro do veículo / PCMS

A Polícia Civil de Rio Brilhante esclareceu, nesta segunda-feira (6), o homicídio de um homem de 39 anos, morador da Reserva Indígena de Dourados, encontrado carbonizado dentro de um carro, na madrugada do mesmo dia. O veículo estava abandonado no prolongamento da Rua Juviano Medeiros, nas proximidades da BR-163.

Após diligências, os policiais identificaram e prenderam em flagrante dois irmãos, de 29 e 31 anos, apontados como autores do crime. O caso está sendo tratado como homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Segundo a investigação, os suspeitos conheceram a vítima no domingo (5), e passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas juntos. Em algum momento, o homem foi morto, e o corpo, colocado no carro, foi levado até Rio Brilhante, onde ambos incendiaram o veículo numa tentativa de eliminar vestígios.

Durante a madrugada, os irmãos foram detidos pela Polícia Militar ao tentarem furtar uma motocicleta na região central da cidade. De acordo com as autoridades, a tentativa de furto teria sido motivada por planos de fuga.

As roupas dos suspeitos apresentavam manchas de sangue e foram encaminhadas para análise pericial. Exames também devem confirmar a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

Ambos permanecem presos e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para detalhar a motivação e possível envolvimento de outras pessoas.

