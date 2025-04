Irmãs são presas com 27 kg de cocaína na BR-267

Carga apreendida / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 380 kg de maconha, 24,7 kg de cocaína e recuperou um veículo, no último sábado, 12, em Bataguassu. Os flagrantes ocorreram após três abordagens na BR-267

A primeira foi durante a madrugada, quando a equipe realizou a abordagem de um Chevrolet/Onix. A motorista viajava com uma passageira, as duas se apresentaram como irmãs. Os policiais desconfiaram das informações apresentadas sobre a viagem e realizaram uma vistoria no veículo.

No tanque de combustível do carro foram encontrados 24,7 kg de cocaína. A passageira disse que levaria a droga de Ponta Porã até São Paulo. A motorista disse que não sabia da existência da droga.

No segundo flagrante, o condutor de um Hyundai/HB20 não acatou a ordem de parada e iniciou fuga. Após o acompanhamento tático o homem foi alcançado e detido. O veículo pertencia a uma empresa de locação de veículos e possuía registro de furto, no mesmo dia, em Presidente Prudente (SP). O preso disse que levaria o veículo até Ponta Porã.

A última apreensão ocorreu na abordagem de outro Hyundai/HB20. O condutor transportava 380 kg de maconha no porta-malas do veículo. Ele disse que levaria a droga de Nova Andradina até Assis (SP).

As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil em Bataguassu.