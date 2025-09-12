Irregularidade em farol de LED leva à prisão e apreensão de drogas

Dois homens, de 19 e 32 anos, foram presos pela PRF após serem flagrados transportando entorpecentes em compartimento oculto de um veículo
Uma abordagem motivada por uma irregularidade em farol de LED resultou em uma grande apreensão de drogas e armas de fogo na noite do último 8 de setembro de 2025, em Miranda (MS). Dois homens, de 19 e 32 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando entorpecentes em compartimento oculto de um veículo.
A ocorrência teve início por volta das 21h50, quando a equipe da PRF deu ordem de parada a uma Ford F1000, no km 545 da BR-262. O motorista, de 19 anos, não possuía habilitação. Durante a abordagem, os agentes visualizaram sob as pernas dos ocupantes duas armas de fogo: uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, ambos municiados e sem documentação. Diante da constatação, foi dada voz de prisão à dupla por porte ilegal de arma de fogo.
Durante a vistoria do veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto na carroceria, preparado para transporte de ilícitos. No interior, estavam escondidos:
99 tabletes de cloridrato de cocaína (105,8 kg);
145 tabletes de pasta base de cocaína (148,2 kg);
41 invólucros de haxixe (41,8 kg).
Ao todo, foram apreendidos quase 296 kg de drogas.
Segundo informações da PRF, o condutor relatou ter adquirido o veículo em Campo Grande para realizar fretes e afirmou não ter conhecimento do entorpecente. No entanto, em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ambos possuíam passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas. Além disso, havia contra o motorista um mandado de prisão em aberto.
Os dois suspeitos, juntamente com o veículo, armas e drogas, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda. Eles responderão pelos crimes de:
Tráfico de drogas;
Associação ao tráfico;
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
Cumprimento de mandado de prisão.
A PRF destacou que a apreensão reforça a importância das fiscalizações rotineiras, que muitas vezes revelam crimes graves a partir de infrações aparentemente simples.
