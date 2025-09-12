Irregularidade em farol de LED leva à prisão e apreensão de drogas

Uma abordagem motivada por uma irregularidade em farol de LED resultou em uma grande apreensão de drogas e armas de fogo na noite do último 8 de setembro de 2025, em Miranda (MS). Dois homens, de 19 e 32 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados transportando entorpecentes em compartimento oculto de um veículo.

A ocorrência teve início por volta das 21h50, quando a equipe da PRF deu ordem de parada a uma Ford F1000, no km 545 da BR-262. O motorista, de 19 anos, não possuía habilitação. Durante a abordagem, os agentes visualizaram sob as pernas dos ocupantes duas armas de fogo: uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, ambos municiados e sem documentação. Diante da constatação, foi dada voz de prisão à dupla por porte ilegal de arma de fogo.

Drogas escondidas em compartimento secreto

Durante a vistoria do veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto na carroceria, preparado para transporte de ilícitos. No interior, estavam escondidos:

99 tabletes de cloridrato de cocaína (105,8 kg);

145 tabletes de pasta base de cocaína (148,2 kg);

41 invólucros de haxixe (41,8 kg).

Ao todo, foram apreendidos quase 296 kg de drogas.

Suspeitos já tinham passagens criminais

Segundo informações da PRF, o condutor relatou ter adquirido o veículo em Campo Grande para realizar fretes e afirmou não ter conhecimento do entorpecente. No entanto, em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ambos possuíam passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas. Além disso, havia contra o motorista um mandado de prisão em aberto.

Encaminhamento

Os dois suspeitos, juntamente com o veículo, armas e drogas, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda. Eles responderão pelos crimes de:

Tráfico de drogas;

Associação ao tráfico;

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido;

Cumprimento de mandado de prisão.

A PRF destacou que a apreensão reforça a importância das fiscalizações rotineiras, que muitas vezes revelam crimes graves a partir de infrações aparentemente simples.

