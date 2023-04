Jiboia com 1,5 metro é encontrada entre garrafas de bar em Naviraí

Cobra foi capturada / (Foto: Divulgação)

Uma moradora (49) do bairro Jardim Paraíso, em Naviraí, acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental), na noite de segunda-feira, 3, após encontrar uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro que estava entre garrafas de um bar residencial.

Por volta das 21h30, a mulher localizou a serpente e levou um susto. Com uso de um gancho especial, os Policiais efetuaram a captura do animal, que estava em meio a garrafas de bebidas em um móvel do tipo bar da sala. A jiboia não apresentava ferimentos e foi solta no seu habitat, em uma reserva distante da área urbana.

Conforme a PMS, a jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.