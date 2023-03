Jiboia de quase dois metros é encontrada em academia ao ar livre

Animal foi devolvido na natureza / (Foto: Divulgação)

Uma jiboia de quase dois metros foi encontrada em uma academia ao ar livre na Rua XV de Novembro, no bairro Vila Célia, em Jardim, na manhã desta sexta-feira (24). Moradores que estavam fazendo exercício na academia acionaram a PMA (Polícia Militar Ambiental) para realizar a captura da serpente que afirmavam ser de grande porte.

A equipe foi até o local e verificaram, com uso de uma pinça especial efetuaram a captura do animal. A jiboia não apresentava ferimentos e foi solta no seu habitat, em uma reserva florestal distante da área urbana.

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento, além de se alimentar de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Embora pouco risco para humanos, o ideal é manter distância e acionar uma equipe ambiental.