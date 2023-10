Jogador do Corumbaense é preso com 12 quilos de cocaína em viagem com clube

Cão indicou droga na mala / Reprodução/Midiamax

Um jogador do Corumbaense Futebol Clube, foi preso com 12 quilos de cocaína na mala. O flagrante aconteceu em Campo Grande, durante uma viagem com o clube. Um cão farejador indicou a bagagem recheada.

Em nota, o clube informou que o atleta acompanhava a delegação para realizar exames cardíacos de rotina, quando foram abordados pela polícia.

“O Clube esclarece que não compactua com tal conduta praticada pelo atleta, e que adotará as medidas jurídicas cabíveis. O clube ainda prestará auxílio jurídico inicialmente ao atleta”, diz o comunizado.

A nota assinada pela direção do Corumbaense ainda ressalta que após o jogo de domingo, durante a semana, prestará entrevista coletiva esclarecendo os fatos. O foco total agora é a partida contra o São Gabriel em Camapuã.