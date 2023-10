Jogador do Corumbaense é preso transportando drogas

PRF / Divulgação

O zagueiro do Corumbaense, L.C.O.M. foi preso após a PRF encontrar drogas na sua bagagem.

Segundo apurado pelo Arquibancada MS, o Corumbaense seguia viagem quando um dos pneus estourou, e precisaram ficar parados na estrada, e a PRF aproveitou para fazer uma averiguação no ônibus e encontrou 12kg de cocaina na bagagem do jogador.

Ele estava afastado do Clube após sofrer um infarto depois da partida contra o Náutico, pela estreia da Série B do Estadual. O Clube informou que adotará as medidas cabíveis e prestará o auxílio jurídico ao jogador. O Clube também promete uma entrevista coletiva após a partida contra o São Gabriel para esclarecer os fatos.

Nota Oficial: O Corumbaense Futebol Clube informa que durante a viagem para a cidade de Campo Grande-MS, para jogo contra a equipe de São Gabriel, passou por abordagem policial e houve a prisão em flagrante por porte de drogas do Atletao qual acompanhava a delegação para realizar exames cardíacos de rotina.

O Clube esclarece que não compactua com tal conduta praticada pelo atleta, e que adotará as medidas jurídicas cabíveis. O clube ainda prestará auxílio jurídico inicialmente ao atleta. O clube informa que após o jogo de domingo, durante a semana, prestará entrevista coletiva esclarecendo os fatos. O foco total agora é a partida contra o São Gabriel em Camapuã.

Att: Diretoria Corumbaense FC