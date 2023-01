Jovem bate carro do tio e registra boletim mentindo sobre roubo do veículo

Viatura da Policia Civil / Divulgação

Um jovem de 19 anos foi desmascarado pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (20), após bater o carro do tio e registrar um boletim de ocorrência pelo crime de roubo do mesmo veículo, na tentativa de acobertar os danos do pertence do familiar.

Segundo a polícia, no dia 15 de janeiro, o jovem registrou o b.o na 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande informando que, enquanto estava dirigindo o veículo Fiat Uno pela BR-262, foi abordado por três indivíduos armados que estavam em outro carro. Um dos ‘suspeitos’ teria ameaçado com o cabo da arma no rosto, em seguida, levando o automóvel.

Entretanto, policiais da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) iniciaram a investigaram e apurou que o veículo estava no pátio do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) desde o dia do suposto roubo. O veículo havia sido levado após um acidente na Rua Anchieta, em horário anterior ao registro da ocorrência.

Com a suspeita da versão do jovem, foi verificado que ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Trânsito) e perdeu o controle do carro do tio. Por medo, optou por registrar o fato, comunicando que foi roubado.

Diante disso, foi determinado que fosse excluído o fato típico “roubo” e inserido o tipo penal de falsa comunicação de crime, tendo o jovem como autor. Após ter sido ouvido, ele foi liberado e foi instaurado termo circunstanciado de ocorrência, que será encaminhado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que comunicar delitos sem que eles tenham ocorridos é crime e a pena pode variar de 1 a 6 meses de detenção e multa.