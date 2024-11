Jovem cai em 'poço' de cachoeira e some em Rio Negro

Cachoeira do Rio do Peixe, em Rio Negro / Campo Grande News, Arquivo

Um jovem de 24 anos, morreu afogado durante um passeio com amigos na Cachoeira do Rio do Peixe, no município de Rio Negro, na tarde de domingo (17).

Os policiais de Rio Negro foram acionados por volta das 17h, pois, um grupo de quatro amigos estava passeando na cachoeira quando um deles tentou atravessar uma espécie de poço que existe no local a nado, mas se afogou.

Segundo o Campo Grande News, os jovens relataram que o acidente aconteceu por volta das 15 horas, mas só conseguiram sinal de telefone para acionar a polícia no final da tarde.

Ainda conforme os amigos relataram à polícia, era a primeira vez que o grupo de amigos ia naquela cachoeira, e no trajeto a vítima gritou por "socorro" e então notaram que ele estava se afogando.

Os amigos tentaram ajudar a resgatar o jovem, mas não tiveram sucesso.

A Polícia Militar de Rio Negro e o Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste foram até o local, mas não realizaram as buscas no período noturno. No início da manhã, as buscas começaram.