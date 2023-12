Jovem casal morre após cair de viaduto na BR-376 em Fátima do Sul

Moto ficou presa em árvore / MS News

Lucas de Souza Silva, de 20 anos, e Rafaela Brito Torres, de 21 anos, morreram na madrugada desta segunda-feira, 25, após cair com a moto no viaduto da BR-376, próximo ao acesso à usina Gadotti, em Fátima do Sul.

O casal estava em uma Honda CG Titan, quando o piloto perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu na ponte e caiu do viaduto. Segundo o site MS News, a moto ficou presa em uma árvore na ribanceira.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados. Rafaela morreu no local e Lucas chegou a ser socorrido para o Hospital Sias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.