Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 00:07

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Jovem condenado por abusos é preso em MS por pornografia infantil

Acusado já havia sido indiciado por crimes contra adolescentes no Estado de SP

Redação

Publicado em 25/11/2025 às 21:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Indivíduo foi levado para a delegacia / PCMS

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e com apoio da DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (25), um indivíduo de 18 anos por posse de pornografia infantil em Campo Grande.

A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça em desfavor do investigado, que já respondia no Estado de São Paulo por atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável, indução, instigação ou auxílio ao suicídio e transmissão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido praticados virtualmente contra uma vítima de 12 anos, mediante manipulação digital e ameaças psicológicas para induzi-la à automutilação e a atos libidinosos.

Na casa do investigado, no Bairro Coophavilla II, foram apreendidos dispositivos eletrônicos cuja análise inicial identificou arquivos e vídeos contendo pornografia infantil, configurando o crime de adquirir, possuir ou armazenar conteúdo de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previsto no Artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O indivíduo foi conduzido à DEPCA, onde foi autuado em flagrante e permanece recolhido à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende 1,2 tonelada de maconha após perseguição na BR-262 de Terenos

Polícia

Dupla é presa em Campo Grande por mandado de prisão e estupro de vulnerável

Polícia

Carga de quase 400 kg de skunk é apreendida em caminhão em Anastácio

PRF flagrou droga escondida sob lonas na BR-262; dois homens foram presos

Polícia

Suspeito tenta invadir condomínios de luxo e polícia investiga caso na Capital

Publicidade

Polícia

Veículo furtado é recuperado pela PRF durante fiscalização na BR-262

ÚLTIMAS

Educação

Escola Erso Gomes celebra Consciência Negra com desfile e atividades educativas

Programação reforçou a valorização da identidade, cultura afro-brasileira e representatividade entre os estudantes

Saúde

MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Vigilância Sanitária reforça que produtos vendidos sem registro podem causar intoxicações e até morte

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo