Jovem condenado por abusos é preso em MS por pornografia infantil

Indivíduo foi levado para a delegacia / PCMS

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e com apoio da DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (25), um indivíduo de 18 anos por posse de pornografia infantil em Campo Grande.

A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça em desfavor do investigado, que já respondia no Estado de São Paulo por atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável, indução, instigação ou auxílio ao suicídio e transmissão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido praticados virtualmente contra uma vítima de 12 anos, mediante manipulação digital e ameaças psicológicas para induzi-la à automutilação e a atos libidinosos.

Na casa do investigado, no Bairro Coophavilla II, foram apreendidos dispositivos eletrônicos cuja análise inicial identificou arquivos e vídeos contendo pornografia infantil, configurando o crime de adquirir, possuir ou armazenar conteúdo de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previsto no Artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O indivíduo foi conduzido à DEPCA, onde foi autuado em flagrante e permanece recolhido à disposição da Justiça.

