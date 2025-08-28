Jovem confessa ter enterrado corpo de bebê em quintal de casa em Anhanduí

Local onde o feto foi encontrado / / Berlim Caldeirão/Reprodução TopMídiaNews

O caso veio à tona após profissionais de saúde do posto local desconfiarem do desaparecimento da barriga da gestante, que fazia acompanhamento pré-natal na unidade.

Uma jovem de 22 anos confessou ter enterrado o corpo do próprio bebê em uma cova rasa, nos fundos de casa, no distrito de Anhanduí.

Conforme divulgado pelo TopMídiaNews, a equipe questionou a jovem diversas vezes sobre a gestação, mas ela apresentava respostas evasivas

Nesta quarta-feira (28), ao ser novamente indagada, acabou relatando que deu à luz sozinha, no banheiro de casa, no dia 1º de agosto. Ainda segundo o depoimento, o bebê teria nascido sem vida. A mãe então envolveu o corpo em um pano branco e o enterrou com as próprias mãos em uma área com entulhos no quintal.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e acompanhou a ocorrência. Durante o atendimento, a jovem também afirmou ter sido vítima de abuso sexual em Ribas do Rio Pardo, informação que ainda será investigada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!