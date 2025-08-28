Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 21:10

Policial

Jovem confessa ter enterrado corpo de bebê em quintal de casa em Anhanduí

O caso veio à tona após profissionais de saúde do posto local desconfiarem do desaparecimento da barriga da gestante

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 17:59

Local onde o feto foi encontrado / / Berlim Caldeirão/Reprodução TopMídiaNews

Uma jovem de 22 anos confessou ter enterrado o corpo do próprio bebê em uma cova rasa, nos fundos de casa, no distrito de Anhanduí.

O caso veio à tona após profissionais de saúde do posto local desconfiarem do desaparecimento da barriga da gestante, que fazia acompanhamento pré-natal na unidade.

Conforme divulgado pelo TopMídiaNews, a equipe questionou a jovem diversas vezes sobre a gestação, mas ela apresentava respostas evasivas

Nesta quarta-feira (28), ao ser novamente indagada, acabou relatando que deu à luz sozinha, no banheiro de casa, no dia 1º de agosto. Ainda segundo o depoimento, o bebê teria nascido sem vida. A mãe então envolveu o corpo em um pano branco e o enterrou com as próprias mãos em uma área com entulhos no quintal.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e acompanhou a ocorrência. Durante o atendimento, a jovem também afirmou ter sido vítima de abuso sexual em Ribas do Rio Pardo, informação que ainda será investigada.

