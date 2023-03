Jovem de 16 anos é flagrado pilotando motocicleta com criança no tanque em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / Divulgação Policia Civil

Por volta do 12h de ontem (1), durante o patrulhamento policial, uma equipe da força tática tentou abordar um jovem que conduzia uma moto com um criança em cima do tanque sem capacete, a perseguição durou cerca de três quadras.

O jovem parou na casa e entregou a criança para mãe, foi quando a polícia o abordou, no momento em que ele estava sendo conduzido para a delegacia o tio do rapaz chegou desacatando os policiais que estavam apenas fazendo o serviço.

A mãe e o tio do infarto começaram a xingar a guarnição, dizendo que os policiais só eram homens porque estavam fardados e usando palavras de baixo calão.

Os responsáveis pelo adolescente foram levados para a Delegacia e irão responder por crime de desacato.