Jovem de 18 anos é preso após ser pego com cocaína e dirigindo sem CNH

O Pantaneiro

Na madrugada de quarta-feira, dia 10, um jovem de 18 anos oi preso após a Polícia Militar encontrar uma porção de cocaína no bolsa da bermuda do rapaz, além de que ele conduzia um veículo sem habilitação. O caso aconteceu na região do Jardim Independência, em Anastácio.

Com o jovem havia uma criança de 4 anos, que no momento da prisão foi deixada aos cuidados da avó do rapaz.

Conforme o boletim de ocorrência o jovem tentou despistar e sair do campo de visão dos militares, mas na Rua Duque de Caxias foi abordado, além da droga o jovem também tinha uma pochete com uma quantia de R$ 462,00 em espécie com notas miúdas e diversas, não sabendo precisar a origem.