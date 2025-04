Jovem de 18 anos é preso por hackear sistema educacional de MS

O preso foi ouvido, confessou os fatos e permanece à dsposição da Justiça. / PCMS

Um jovem de 18 anos foi preso no interior de São Paulo, nesta sexta-feira,11, pela equipe do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado). O hacker é suspeito de invadir o sistema educacional utilizado pela Semed (Secretaria Municipal de Educação), em Campo Grande.

A Polícia Civil deflagrou a operação “Rota 443”, para cumprir mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o autor de crime cibernético envolvendo dados sensíveis de alunos da rede municipal de ensino.

Conforme a investigação, o hacker invadiu o sistema EDUWEB e obteve relatórios contendo informações como nome completo, endereço, escola e condição de saúde de crianças e adolescentes. Parte dos dados foi posteriormente divulgada em redes sociais.

Mesmo com o uso de VPN internacional, e-mails anônimos e perfis falsos para ocultar a autoria, o DRACCO conseguiu rastrear conexões vinculadas a um endereço no interior de São Paulo. O mandado foi cumprido na cidade de Itajobi, com apoio da Polícia Civil paulista. Durante a ação, o investigado foi preso e equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia técnica.

O nome da operação, Rota 443, faz referência à porta de comunicação criptografada HTTPS, utilizada como alusão ao meio seguro explorado pelo autor para tentar ocultar seus rastros digitais.

A investigação continua em andamento com apoio técnico do CIBERLAB/MJSP (Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública). O preso foi ouvido, confessou os fatos e permanece à disposição da Justiça.

