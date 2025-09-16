Jovem de 19 anos é apreendido por estupro de vulnerável em Corumbá

Segundo a investigação, o crime ocorreu em dezembro de 2023, na zona rural do município, tendo como vítima uma menina de 12 anos na época dos fatos
Divulgação Polícia Civil
Um homem de 19 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (16) durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá.
A ação foi realizada com base em mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, em decorrência de investigações conduzidas pela DAIJI sobre um caso de estupro de vulnerável, conforme o Artigo 217-A do Código Penal.
Segundo a investigação, o crime ocorreu em dezembro de 2023, na zona rural do município, tendo como vítima uma menina de 12 anos na época dos fatos. O caso veio à tona após a mãe da criança registrar boletim de ocorrência relatando a violência sexual.
O suspeito foi localizado e conduzido pelas autoridades, sendo encaminhado para cumprimento de medida socioeducativa em regime de internação, conforme previsto na legislação vigente.
A Polícia Civil reforça o compromisso com o combate rigoroso a crimes contra crianças e adolescentes. A população pode colaborar com denúncias por meio do número (67) 3231-2810, da Delegacia de Corumbá. O anonimato e o sigilo das informações são garantidos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Caso em investigação
A vítima apresentava múltiplas lesões, incluindo golpes profundos de faca no pescoço e nas costas
Incêndio
Abertura de linhas de defesa e clima mais úmido ajudaram a conter o fogo
Educação
Escola da Aldeia Água Branca, de Aquidauana, venceu entre 600 no prêmio Prêmio Escola Destaque
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS