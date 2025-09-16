Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 21:38

Policial

Jovem de 19 anos é apreendido por estupro de vulnerável em Corumbá

Segundo a investigação, o crime ocorreu em dezembro de 2023, na zona rural do município, tendo como vítima uma menina de 12 anos na época dos fatos

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 19:22

Divulgação Polícia Civil

Um homem de 19 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (16) durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá.

A ação foi realizada com base em mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, em decorrência de investigações conduzidas pela DAIJI sobre um caso de estupro de vulnerável, conforme o Artigo 217-A do Código Penal.

Segundo a investigação, o crime ocorreu em dezembro de 2023, na zona rural do município, tendo como vítima uma menina de 12 anos na época dos fatos. O caso veio à tona após a mãe da criança registrar boletim de ocorrência relatando a violência sexual.

O suspeito foi localizado e conduzido pelas autoridades, sendo encaminhado para cumprimento de medida socioeducativa em regime de internação, conforme previsto na legislação vigente.

A Polícia Civil reforça o compromisso com o combate rigoroso a crimes contra crianças e adolescentes. A população pode colaborar com denúncias por meio do número (67) 3231-2810, da Delegacia de Corumbá. O anonimato e o sigilo das informações são garantidos.

2
Entre em nosso grupo