Jovem de 19 anos morre afogado em cidade de MS

A vítima estava com amigos quando decidiu mergulhar / Reprodução redes sociais

Um jovem, de 19 anos, identificado como Atanazio Ajala, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (6) após mergulhar no rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna.

A vítima estava com amigos quando decidiu dar um mergulho, porém, conforme o site Jardim Notícias, Ajala não voltou mais para a superfície.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estiveram no local realizando buscas, quando encontraram o corpo do jovem próximo a um ponto conhecido como 'poço do chapéu'.

No portal A Princesinha News relatou que Atanazio morava em Guia Lopes, mas era natural de Juazeiro do Norte, no Ceará. Amigos e conhecidos lamentaram o ocorrido nas redes sociais.