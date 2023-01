Jovem de 19 anos morre durante troca de tiros com a polícia

Caso ocorreu em Campo Grande / Reprodução/Imagem Ilustrativa

Jovem, de 19 anos, morreu durante troca de tiros com a polícia na terça-feira (17), no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Segundo informações do Campo Grande News, o rapaz, que era suspeito de tráfico de drogas, resistiu à prisão durante abordagem e atirou contra policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Ele tinha passagens por tráfico e receptação.

Uma das viaturas policiais tinha perfurações de bala no farol direito e pára-lama.

Dentro do carro que o jovem estava, havia porção de maconha e duas armas de fogo - uma pistola pistola .765 municiada, com cinco munições intactas e um revólver.38 de numeração com cinco balas.