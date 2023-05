Jovem de 20 anos confessa latrocínio contra idoso em Campo Grande

Derf investigou e identificou acusado / Divulgação

Um jovem de 20 anos foi preso pela equipe da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), na quinta-feira, 25, acusado de assassinar e roubar um idoso estrangulado e com golpes de facão.

Segundo a polícia, investigações foram traçadas desde o encontro do cadáver, localizado por vizinhos no dia seguinte, em janeiro deste ano. Policiais identificaram que o jovem foi visto saindo da residência no dia da morte.

Na sede da Especializada, o indivíduo confessou a prática do crime e a motivação do delito, explicitando que após matar a vítima, subtraiu alguns itens de dentro da casa.

“A Polícia Civil segue atuante no propósito de reprimir todo crime violento, especialmente o latrocínio, delito esse que nos anos de 2022 e 2023 tiveram 100% de esclarecimento, em razão do empenho da instituição”.