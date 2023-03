Jovem de 20 anos é preso após ser flagrado com maconha

Veículo abordado pela Polícia Militar / DIvulgação

Jovem, de 20 anos, foi preso na manhã de sábado (4) após ser flagrado com maconha na mochila. O caso ocorreu em Aquidauana.

A Força Tática da Polícia Militar fazia rondas, quando notou um carro modelo Renault Logan o jovem em atitude suspeita se abaixou, e no momento em que a viatura se aproximou para fazer a checagem notou que não havia nenhum mandado de prisão para os rapazes.

Durante abordagem, os militares encontraram maconha dentro da mochila que estava com ela no carro. Ele foi detido e levado para a delegacia.

No carro havia mas três passageiros, mas o autor contou que os colegas não sabia da substância, o condutor do veículo era tio do rapaz e afirmou não saber que ele levava consigo a droga.