Jovem de 22 anos é preso com conteúdo pornográfico armazenado

Um jovem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (2), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, acusado de armazenar fotos e vídeos de cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, baixados através de aplicativos de celular.

A operação envolveu policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio do NIP da DEFURV e da DAIJ-Corumbá, que cumpriu o mandado de busca domiciliar. Os policiais encontraram no aparelho celular do investigado uma grande quantidade de vídeos.

Além dos vídeos pornográficos baixados da internet, havia também um outro vídeo, gravado em sua casa no ano passado, em que ele faz sexo com um adolescente de 14 anos.

A diligência é desdobramento da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, a partir de denúncias recebidas em parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

Diante dos fatos, a autoridade policial efetuou a prisão em flagrante do suspeito, indiciando-o pelo cometimento do crime previsto no art. 241- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Também foram reunidos elementos que demonstram que ele praticou o crime previsto no art. 240 do mesmo estatuto, conduta que, no entanto, por ter sido praticada no ano passado, não estava em flagrância.

Se condenado, o suspeito pode receber pena de reclusão de até 12 anos, pelos dois crimes cometidos.