Jovem desaparece e família pede informações em Rio Verde do MT

Família procura desaparecido / Reprodução Facebook

Familiares de Claudinei Bezerra da Silva, de 18 anos, apelam para a população de Rio Verde do MT- MS para que se souberem de informações sobre seu paradeiro comuniquem a Polícia.

A família já registrou um boletim de ocorrência do sumiço do rapaz, mas até o momento não teve novidades sobre o paradeiro. Conforme o Topmidianews, as buscas seguem. O rapaz está desaparecido desde o último domingo, dia 16.

Desesperados, amigos e conhecidos compartilham a foto do jovem nas redes sociais e suplicam por informações.

"Precisamos de solução do caso Claudinei, a mãe está desesperada", informa uma publicação.

Quem tiver informações onde o rapaz se encontra pode entrar em contato nos telefones 67 3292 1528 ou número 67 9 9865 6396.