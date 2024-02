Jovem é assassinada pelo ex-namorado em Nioaque

Mayara Almodin Aran Florenciano, de 29 anos / Rede Social

Na manhã deste domingo (11), Mayara Almodin Aran Florenciano, de 29 anos, foi assassinada por seu ex-namorado, identificado como Diego de Souza, de 26 anos, após retornar de uma celebração de carnaval.



De acordo com a Polícia Civil, Mayara havia aceitado uma carona para casa com um casal de amigos. Ao chegar em sua residência, um outro veículo se aproximou por trás do carro onde a jovem estava. Mayara reconheceu o condutor do segundo veículo como seu ex-namorado.

Testemunhas relataram que Diego desceu de seu carro, aproximou-se do veículo onde Mayara estava, abriu a porta do passageiro e efetuou vários disparos contra a vítima antes de fugir.



A cena do crime foi isolada para a realização da perícia, onde foi encontrado um projétil no interior do veículo. A vítima foi rapidamente levada ao hospital municipal, onde foi atendida pelo médico plantonista. Apesar dos esforços médicos, foi constatado que Mayara sofreu três disparos, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito.

Relatos indicam que Diego já havia feito ameaças contra Mayara anteriormente, que agora é investigado como feminicídio pela Polícia Civil. As autoridades estão em busca do suspeito.