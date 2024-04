Jovem é assassinado a facadas em festa de família na Capital

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Durante uma festa familiar no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande, na madrugada deste domingo, 28, um jovem de 22 anos, identificado como Blayon, foi fatalmente esfaqueado. A suspeita do crime, uma mulher de 29 anos, foi presa em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas informaram à Polícia Militar que estava ocorrendo uma reunião familiar quando a suspeita, uma mulher desconhecida da maioria dos presentes, chegou e começou a beber.

Em certo momento, ela se envolveu em uma discussão e agressão com outra mulher por ciúmes. A vítima, agredida pela suspeita, relatou a situação para sua irmã, que também foi agredida quando tentou intervir.

Em meio ao tumulto, a suspeita pegou uma faca e desferiu dois golpes no peito de Blayon. Depois do ataque, ela fugiu do local, enquanto os familiares da vítima chamaram os serviços de emergência: Samu, Corpo de Bombeiros e a PM.

Entretanto, em vez de esperar pelo socorro, a família optou por levar a vítima de carro até a UPA Coronel Antonino. Lá, os médicos constataram uma perfuração no peito e, apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.