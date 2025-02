Jovem é assassinado com 30 tiros em tabacaria de Campo Grande

Imagens registraram crime / Jornal Midiamax

Gabriel da Silva Matos, de 22 anos, foi rapaz assassinado na noite de sábado (1°) em uma tabacaria na Avenida dos Cafezais, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Uma dupla disparou 30 vezes.

Segundo o site Jornal Midiamax, imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos assassinos, que chegaram em uma motocicleta.

As imagens constam que Gabriel estava no estabelecimento, sentado próximo a uma mesa, quando dois homens chegaram em uma moto. O garupa desce e passa a efetuar vários disparos. Ele ‘descarrega’ a arma no rapaz, troca o armamento e efetua mais tiros.

O piloto da motocicleta também passa a atirar. Logo, o garupa sobe na moto e os dois fogem. Ainda não há informações sobre os autores, ou motivação para o crime.

No local, o perito criminal constatou mais de 30 capsulas deflagradas de pistola 9 milímetros. O celular da vítima foi apreendido e pode ajudar a solucionar o crime. Contudo, o caso segue em investigação.