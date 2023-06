Jovem é baleado após separar briga em tabacaria de Campo Grande

Caso foi registrado na Cepol / Henrique Arakaki, Jornal MIdiamax

Um jovem de 21 anos foi levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário na madrugada deste sábado, 10, após ser baleado no quadril em uma tabacaria do Jardim Monumento, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz havia separado um desentendimento entre homens, não é detalhado se são amigos da vítima. Em seguida ele sentiu o disparo, ele não conseguiu identificar o autor.

A equipe médica informou a Polícia Militar que o projetil pode estar alojado no corpo do rapaz, já que não há saída do tiro.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol e será investigado.