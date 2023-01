Jovem é detida após ameaçar mãe e derrubar filho ao tentar fugir da PM

Ilustrativa

Jovem de 19 anos, que estava com o filho, bebê de cinco meses no colo, embriagada e aparentemente sob efeito de droga, foi presa depois de ameaçar a mãe, de 43 anos, na manhã no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

O fato aconteceu ontem (25).

Conforme boletim de ocorrência, a mãe contou que a filha estava ameaçando-a em frente a sua residência. A acusada, que segurava a criança e saiu correndo para não ser detida, caiu com o filho em um monte de areia. Logo em seguida, os PMs pegaram o bebê e entregaram à avó.

A jovem foi detida e ao ser colocada na viatura, deu chutes e danificou a tampa do compartimento de presos.

O Conselho Tutelar foi acionado. A criança ficou sob os cuidados da avó até que o caso seja avaliado.