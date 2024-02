Jovem é detido por perturbação e tem equipamento de som apreendido em Bonito

CP3 - PMMS

Um jovem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar neste último domingo, 04, após perturbar a tranquilidade com som automotivo a vizinhança do bairro Marambaia, em Bonito.

Os policiais receberam várias denúncias sobre um veículo estacionado em via pública, que emitia som em volume muito alto, perturbando toda a vizinhança no complexo do bairro.

No local, os militares verificaram a veracidade das denúncias, encontrando um grupo de pessoas em volta do veículo, um VW/Gol preto, cujo som automotivo estava causando a perturbação. O aparelho foi imediatamente apreendido, cessando o alvoroço.

O proprietário do veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências e responderá pelo crime de perturbação do sossego alheios.