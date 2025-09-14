Jovem é encontrada morta com golpes de faca em Bela Vista

Jardim MS News

Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 24 anos, foi encontrada morta na tarde deste sábado (13), na Rua Ariosto Silveira Lino, no bairro Espírito Santo, em Bela Vista, a 310 quilômetros de Campo Grande.

A vítima apresentava múltiplas lesões, incluindo golpes profundos de faca no pescoço e nas costas, além de ferimentos na testa e possível fratura no maxilar, provocados por um pedaço de madeira encontrado próximo ao corpo. Marcas de luta nas mãos indicam que Ana Taniely resistiu antes de ser morta.

A Polícia Civil e Militar foram acionadas por volta das 14h30. Testemunhas relataram que a jovem foi vista pela última vez por volta das 7h30, circulando pelo bairro próximo à sua residência. Durante as investigações preliminares, apurou-se que no dia anterior (12) ela estava acompanhada de Odival dos Santos Balta, de 65 anos, identificado como principal suspeito do crime.

A motocicleta de Odival, que havia sido emprestada para Ana Taniely, foi apreendida durante uma blitz no dia 12. No mesmo dia, Odival foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital com diversas lesões no rosto e escoriações pelo corpo, compatíveis com sinais de luta corporal. Sua versão de que teria se acidentado de moto não foi confirmada pelas evidências coletadas.

O idoso negou qualquer envolvimento no crime em depoimento, alegando ter sofrido um acidente de moto, versão que não condiz com os sinais encontrados no local.

O caso segue sob investigação pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) de Campo Grande, que continua apurando as circunstâncias da morte de Ana Taniely.

