Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 14:20

Buscar

Últimas notícias
X
Caso em investigação

Jovem é encontrada morta com golpes de faca em Bela Vista

A vítima apresentava múltiplas lesões, incluindo golpes profundos de faca no pescoço e nas costas

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 14:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jardim MS News

Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 24 anos, foi encontrada morta na tarde deste sábado (13), na Rua Ariosto Silveira Lino, no bairro Espírito Santo, em Bela Vista, a 310 quilômetros de Campo Grande.

A vítima apresentava múltiplas lesões, incluindo golpes profundos de faca no pescoço e nas costas, além de ferimentos na testa e possível fratura no maxilar, provocados por um pedaço de madeira encontrado próximo ao corpo. Marcas de luta nas mãos indicam que Ana Taniely resistiu antes de ser morta.

A Polícia Civil e Militar foram acionadas por volta das 14h30. Testemunhas relataram que a jovem foi vista pela última vez por volta das 7h30, circulando pelo bairro próximo à sua residência. Durante as investigações preliminares, apurou-se que no dia anterior (12) ela estava acompanhada de Odival dos Santos Balta, de 65 anos, identificado como principal suspeito do crime.

A motocicleta de Odival, que havia sido emprestada para Ana Taniely, foi apreendida durante uma blitz no dia 12. No mesmo dia, Odival foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital com diversas lesões no rosto e escoriações pelo corpo, compatíveis com sinais de luta corporal. Sua versão de que teria se acidentado de moto não foi confirmada pelas evidências coletadas.

O idoso negou qualquer envolvimento no crime em depoimento, alegando ter sofrido um acidente de moto, versão que não condiz com os sinais encontrados no local.

O caso segue sob investigação pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) de Campo Grande, que continua apurando as circunstâncias da morte de Ana Taniely.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Polícia Civil recupera seis veículos adulterados em Campo Grande

Polícia

Dois condenados são presos pela Polícia Civil em Aquidauana

Policial

Miranda se destaca em semana de grandes apreensões da PRF em MS

Em Terenos, os agentes localizaram 220 quilos de cocaína escondidos em um caminhão

Polícia

PF deflagra nova fase de operação que apura fraudes no INSS

Publicidade

Tráfico

Irregularidade em farol de LED leva à prisão e apreensão de drogas

ÚLTIMAS

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação

Meio Ambiente

Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo