Jovem é encontrada morta em precipício de Jaraguari

Uma jovem foi encontrada morta em uma região rural de Jaraguari no início da tarde desta sexta-feira (30). A suspeita é que ela tenha caído de um precipício de aproximadamente 5 metros.

Um morador informou que a mulher estava sem vida. Por volta das 13h40, o Corpo de Bombeiros de Campo Grande foi acionado para resgatar a vítima, de acordo com o site Campo Grande News.

As equipes checaram a cogitar solicitar apoio do helicóptero da Base Aérea ou da Polícia Militar para auxiliar no resgate, mas a mulher já estava sem sinais vitais.

Ainda conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teve múltiplas fraturas.