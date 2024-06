Jovem é encontrada morta no meio da MS-289

Operação da Polícia Civil

Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta no meio da MS-289, em Coronel Sapucaia, na noite de segunda-feira (10).

Segundo informações do Campo Grande News, o boletim de ocorrência discorre que testemunhas encontraram a mulher no meio da pista, por volta das 19h30, e então acionaram a Polícia Militar. Na sequência, perícia e policiais civis foram comunicados e estiveram no local.

Não há informações se a vítima tinha sinais de atropelamento, mas segundo a polícia, o local onde a jovem foi encontrada é um lugar "ermo e sem iluminação". Nenhuma testemunha foi localizada até o momento.

O caso foi registrado como "morte a esclarecer", na delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.