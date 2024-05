Jovem é encontrado morto no quintal de casa

Hoje Mais

Um homem de 24 anos, que ainda não teve o nome divulgado, foi encontrado morto no quintal de uma residência, na Vila Verde, na Rua C, em Três Lagoas, hoje (1º).

Conforme o site Hojemais, os moradores relataram que ouviram disparos de arma de fogo durante a madrugada, por volta das 2h.

O corpo foi localizado pela manhã, quando as autoridades foram alertadas sobre a ocorrência.

Os tiros atingiram o tórax e as costas da vítima. Segundo a apuração da polícia, o homem não era morador da casa onde foi encontrado. A suspeita é de que ele tenha buscado abrigo no local para escapar do autor dos disparos.

O caso segue sob investigação. Ainda não há informação se o suspeito pelo crime foi identificado.