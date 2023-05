Jovem é esfaqueado durante festa em Bodoquena

O Pantaneiro

Um jovem foi esfaqueado durante uma festa ocorrida na cidade de Bodoquena, na madrugada desse domingo, dia 14.

Conforme o Midiamax, funcionários do hospital para onde ele foi levado acionaram a PM após a vítima precisar de transferência para outra unidade médica.

A vítima teve uma perfuração profunda na região do estômago e estava com dificuldade de conversar com os policiais que foram até o hospital. Ele apenas disse não saber o motivo nem quem era o autor das facadas.

Entretanto, disse se lembrar que o autor estaria em um carro branco. Segundo o amigo que o socorreu, a vítima chegou em sua casa e o chamou. Quando saiu, viu que ele estava já caído no chão e não foi possível saber onde o esfaqueamento ocorreu.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima teve que ser encaminhada para o hospital de Aquidauana. Uma familiar procurou a Polícia Civil e relatou quem seria o suspeito. Segundo ela, o homem teria feito ameaças com faca a pessoas que estavam na festa de aniversário da cidade.

O suspeito ainda teria tentado esfaquear outra pessoa antes de atingir a vítima. Ela ainda informou que o rapaz não corre risco de morte, conforme informado à família pela equipe médica do hospital de Aquidauana. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.