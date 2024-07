Jovem é esfaqueado pela esposa por ciúmes da amiga

Caso foi registrado na Cepol

Um jovem de 19 anos, foi esfaqueado pela esposa durante discussão por ciúmes. Ele foi levado para a Santa Casa de Campo Grande na madrugada deste sábado (27).

O desentendimento teria começado por ciúme da suspeita, que teria encontrado o companheiro na casa de uma amiga.

Segundo o Midiamax, por volta das 20h, a mulher chegou no local e teria iniciado a discussão, que saiu do controle quando ela desferiu duas facadas no marido. Os golpes atingiram o braço e as costas.

O rapaz foi levado para a área verde do hospital e não corre risco de morte, pois os ferimentos não atingiram órgãos vitais. A Polícia Militar foi acionada, mas a mulher e nem a faca utilizada no crime foram encontradas.

Contudo, a vítima foi orientada a procurar a delegacia após receber alta. O caso foi registrado como lesão corporal no Cepol.